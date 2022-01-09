Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 775 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 262, вторую - 2 811, третью дозу - 21 702.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 498 372. Первую дозу вакцины получили 5 184 045, вторую - 4 695 326, третью - 1 619 001 человек.
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