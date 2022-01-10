В Азербайджане прошло очередное заседание по уголовному делу двух обвиняемых в терроризме граждан Армении

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабунчинском районном суде Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу двух обвиняемых в терроризме граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашота и Рафаэляна Владимира Отари, сообщает в понедельник Trend.

На процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, 27 мая 2021 года около 03 часов командир группы войск разведки специального назначения министерства обороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и инженер-сапер Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района, где дислоцировались подразделения минобороны Азербайджана, и заминировали дороги, проходящие через село Юхары Айрым. Указанные лица были задержаны на месте преступления. У них были обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-м" и "Е-00-М".

Саргсяну и Рафаэляну предъявлены обвинения в терроризме, незаконном пересечении границы, совершении диверсий и незаконной перевозке огнестрельного оружия.

На заседании суда были допрошены свидетели.

Судебный процесс продолжится 24 января.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)