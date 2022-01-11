Нет оснований для беспокойства по поводу проводимых взрывных работ – минобороны Азербайджана

Общество 11 января 2022 13:26 (UTC+04:00)
Нет оснований для беспокойства по поводу проводимых взрывных работ – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии продолжают утилизацию просроченных и непригодных к использованию боеприпасов на полигоне Сейфали, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В очередной раз призываем население не впадать в панику в связи с проводимыми взрывными работами и заявляем, что оснований для беспокойства нет", - отмечается в сообщении минобороны.

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