В Баку ожидается мокрый снег - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Европейские метеослужбы не исключают возможности того, что зима 2022 года станет одной из самых холодных за последние 30 лет.

Как передает Trend, об этом сообщила глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, на погоду нынешней зимой будут оказывать влияния арктические воздушные массы.

Погодное явление, при котором холодные воздушные массы проникают в южные широты, называется "арктической вспышкой", отметила она.

"В европейской части России холодные воздушные массы уже вызвали аномальные холода, сильные снегопады и метели, на дорогах образовался гололед. На Северном Кавказе возникла угроза схода снежных лавин. Завтра погода в Азербайджане будет относительно стабильной, в некоторых районах ожидается туман. Однако во второй половине недели отголоски процессов, происходящих на юге европейской части России и ожидаемых на средиземноморском побережье Турции, начнут сказываться и на Азербайджане.

По предварительным прогнозам, днем 13 января в Баку и на Абшероне, а также в низменных районах ожидается усиление ветра. Утром этого дня в Нахчыванской АР, Карабахе, Восточном Зангезуре, а днем - в регионе Большого Кавказа ожидается снег, местами интенсивный, резкое понижение температуры воздуха. В ближайшие дни будет обнародована уточненная информация.

В Баку и на Абшероне с вечера 13 января ожидается дождь, 14 января - мокрый снег, снег.

С 13 на 14 января, помимо похолодания и сильного ветра, также ожидаются скачки атмосферного давления, которые продлятся до 16 января", - сказала Тагиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)