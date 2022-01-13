АН Азербайджана приступит к исследованиям на освобожденных от оккупации территориях страны

БАКУ /Trend/ - Отделение химических наук Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) с 2022 года приступит к исследовательским работам на освобожденных от оккупации территориях страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, председатель Научного совета Отделения химических наук, академик Дильгам Тагиев.

По его словам, проведение исследований предусматривается на основании Плана мероприятий "Государственной программы по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных от оккупации территорий на 2021-2025 годы" и предложений Отделения химических наук, утвержденных постановлением Президиума НАНА от 12 января 2021 года.

"В Институте нефтехимических процессов имени акад. Ю. Мамедалиева НАНА уже работают над получением и испытаниями веществ, стимулирующих рост растений", - сказал Тагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)