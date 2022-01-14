Госведомства Азербайджана начали расследование по факту насилия над несовершеннолетним в детском саду

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском сегменте социальных сетей распространились видеокадры, на которых воспитатель в одном из детских садов применяет насилие в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщает Trend, завотделом пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил, что в связи с кадрами начато расследование.

"Факт взят под контроль. По результатам расследования будет дана правовая оценка", - подчеркнул Эльшад Гаджиев.

Министерство образования также прокомментировало видеозапись.

Заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов отметил, что минобразование серьезно расследует запись.

"Общественность в кратчайшие сроки будет проинформирована о результатах расследования", - сказал Валехов.