Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0, местами до 2 градусов мороза, днем - 5-8 градусов тепла, в Баку ночью - около 0, днем - 5-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 748 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра вечером в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами в виде снега, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-5, в высокогорье - 15-20, днем - 3-8 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)