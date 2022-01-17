В Азербайджане выявлены еще 359 случаев заражения коронавирусом, вылечились 263 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 359 случаев заражения коронавирусом, 263 человека вылечились, 8 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 629 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 608 777 человек вылечились, 8 529 - скончался, число активных больных составляет 8 779 человек.

За последние сутки в стране проведены 4 261 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 010 761.

(Перевод: Нубар Кулузаде)