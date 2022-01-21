Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью около 0, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 6-9 градусов тепла, в горах - 8-13, в высокогорье ночью - 14-18 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)