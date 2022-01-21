В Азербайджане увеличилось количество обращений в больницы по ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось количество обращений в больницы в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Республиканской клинической больницы Азер Исмайлов.

Он отметил, что за период после начала применения ОМС поступило 250 тысяч обращений.

"Было проведено 6 тысяч хирургических процедур, более 15 тысяч граждан обратились в службу скорой помощи", - сказал Исмайлов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)