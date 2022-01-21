Бакинский суд вынес решение в отношении лиц, повредивших памятник Тагиеву

БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районном суде состоялся судебный процесс по делу Вугара Тагизаде (1991 года рождения) и Аллахверди Мамедли (1996 года рождения), обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе было принято решение в отношении обвиняемых. В их отношении была принята мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Они были отпущены с передачей под надзор полиции.

Отметим, что 18 января ночью был поврежден памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, были задержаны подозреваемые в совершении преступления Вугар Тагизаде и Аллахверди Мамедли.

По данному факту следственным отделом Сабаильского РП было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК Азербайджана.

С привлечением автора памятника поврежденный элемент скульптуры был восстановлен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)