Бакинский суд вынес решение в отношении лиц, повредивших памятник Тагиеву
БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районном суде состоялся судебный процесс по делу Вугара Тагизаде (1991 года рождения) и Аллахверди Мамедли (1996 года рождения), обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.
Как сообщает в пятницу Trend, на процессе было принято решение в отношении обвиняемых. В их отношении была принята мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.
Они были отпущены с передачей под надзор полиции.
Отметим, что 18 января ночью был поврежден памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, были задержаны подозреваемые в совершении преступления Вугар Тагизаде и Аллахверди Мамедли.
По данному факту следственным отделом Сабаильского РП было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК Азербайджана.
С привлечением автора памятника поврежденный элемент скульптуры был восстановлен.
(Перевод: Нубар Кулузаде)