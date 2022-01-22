Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в высокогорье ночью - 15-20 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)