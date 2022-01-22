В Азербайджане выявлены еще 1 614 случаев заражения коронавирусом, вылечились 610 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 614 случаев заражения коронавирусом, 610 человек вылечились, 16 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 632 034 случая заражения коронавирусной инфекцией, 611 766 человек вылечились, 8 597 - скончались, число активных больных составляет 11 671.

За последние сутки в стране проведены 10 846 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 056 428.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)