Отправился в путь первый автобус рейса Баку-Шуша-Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Из Баку в Шушу отправился первый пассажирский автобус, который будет курсировать по маршруту Баку-Шуша-Баку.
Как сообщает Trend, автобус отправился из Бакинского международного и междугороднего автовокзала в Шушу в 06:30.
На первичном этапе на линию по маршруту Баку-Шуша-Баку пущены два автобуса.
Наряду с городом Шуша, из Бакинского международного и междугороднего автовокзала также отправился автобус в направлении Агдама. Он будет выполнять рейсы по маршруту Баку-Агдам-Баку.
Напомним, что автобусы из Баку на освобожденные территории будут курсировать в течение всей недели согласно установленному графику.
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