Отправился в путь первый автобус рейса Баку-Шуша-Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Из Баку в Шушу отправился первый пассажирский автобус, который будет курсировать по маршруту Баку-Шуша-Баку.

Как сообщает Trend, автобус отправился из Бакинского международного и междугороднего автовокзала в Шушу в 06:30.

На первичном этапе на линию по маршруту Баку-Шуша-Баку пущены два автобуса.

Наряду с городом Шуша, из Бакинского международного и междугороднего автовокзала также отправился автобус в направлении Агдама. Он будет выполнять рейсы по маршруту Баку-Агдам-Баку.

Напомним, что автобусы из Баку на освобожденные территории будут курсировать в течение всей недели согласно установленному графику.