Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром местами туман, прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В некоторых районах страны завтра днем в основном без осадков. Ночью и днем местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах - ночью 5-10 градусов мороза, днем - 2-3 градуса тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)