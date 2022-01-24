В Шушу прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО/ВИДЕО)
ШУША /Trend/ - В Шушу прибыл первый рейсовый пассажирский автобус из Баку.
По информации корреспондента Trend, который находится в Шуше, пассажирский автобус отправился в рейс с территории Бакинского международного автовокзального комплекса в 06:30 24 февраля.
Отметим, что с сегодняшнего дня выполняются регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Физулинский международный аэропорт -Шуша и Барда-Агдам.
Любой гражданин Азербайджана, достигший 18-летнего возраста, может пройти регистрацию на сайте yolumuzqarabaga.az и приобрести билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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