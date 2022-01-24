Открытие автобусного рейса Баку-Шуша имеет особое значение для города Шуша - спецпредставитель Президента Азербайджана

ШУША /Trend/ - Открытие автобусного рейса Баку-Шуша имеет особое значение для города Шуша.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник спецпредставитель Президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов.

"Со дня освобождения города Шуша прошло чуть больше года. За этот период по поручению Президента Ильхама Алиева в городе начались крупномасштабные работы по восстановлению и созиданию. Среди них особо следует отметить восстановление историко-культурных памятников, строительство новых школ, больниц, современных жилых комплексов", - сказал он.

По словам спецпредставителя Президента, первые пассажиры автобусного рейса Баку-Шуша смогут воочию ознакомиться с Шушой, объявленной культурной столицей, стать свидетелями процесса возрождения города.

Айдын Керимов выразил признательность руководству страны и соответствующим структурам за организацию поездки.

Отметим, что сегодня в город Шуша прибыл первый пассажирский автобус из Баку, который был встречен на территории бывшего автовокзала. В церемонии встречи приняли участие сотрудники спецпредставительства Президента по Шушинскому району, Управления государственного заповедника города Шуша, отдела полиции города Шуша и представители городской общественности.

После церемонии встречи первые пассажиры посетили такие исторические места, как Шушинская крепость, дом-музей Бюльбюля, Джыдыр дюзю.

(Перевод: Нубар Кулузаде)