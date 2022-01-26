Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО)

Общество 26 января 2022 11:01 (UTC+04:00)
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане растет число общеобразовательных учреждений, подключенных к Азербайджанской Образовательной Сети с помощью высокоскоростного оптоволоконного соединения. В настоящее время Азербайджанская Образовательная Сеть (АОС) охватывает в общей сложности 4292 учебных заведения. В течение прошедшего 2021 года высокоскоростной оптоволоконной связью были обеспечены 478 учебных заведений. В результате, количество общеобразовательных учреждений, подключенных к сети при помощи этой технологии, составило в общей сложности 726.

Обеспечение оптоволоконного подключения к Интернету увеличит скорость передачи данных в школах, создаст возможности для новых Wi-Fi зон, а также для подключения нового компьютерного оборудования в классах и тем самым расширит внутреннюю сеть. Кроме того, появится возможность организовать обучение в школах в инновационном формате, проводить дистанционные занятия в непрерывном режиме, а также использовать широкий спектр возможностей использования интерактивных инструментов во время уроков.

Азербайджанская Образовательная Сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющая образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской Образовательной Сетью, являются доступ в Интернет, фильтрация вредоносного контента из Интернета, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь), услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также техническая поддержка сетей и оборудования.

Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО) - Gallery Image
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО) - Gallery Image
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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