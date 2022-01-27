В Академии наук Азербайджана произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Trend в четверг в академии, на заседании было принято решение об отдельном функционировании отделений гуманитарных и общественных наук НАНА.

Руководство Отделением гуманитарных наук было поручено академику Исе Габиббейли, Отделением общественных наук - академику Гевхару Бахшалиевой.

Также Гевхар Бахшалиева была назначена исполняющей обязанности вице-президента НАНА.

На заседании были утверждены новые составы научных советов Отделения гуманитарных наук и Отделения общественных наук НАНА.

(Перевод: Нубар Кулузаде)