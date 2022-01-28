В Азербайджане расширят географию автобусных маршрутов в Карабах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В дальнейшем будет поэтапно обеспечиваться расширение перечня направлений пассажироперевозок на освобожденные территории Азербайджана в соответствии с возникающим спросом.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что с 24 января в Азербайджане запущены регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.

Желающие совершить поездку на освобожденные земли могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

Пассажирские автобусы оснащены системой GPS-навигации для контроля министерством их технических параметров и безопасности, отметили в ведомстве.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)