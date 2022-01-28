В Азербайджане выявлены еще 3 564 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 004 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 564 случая заражения коронавирусом, 1 004 человек вылечился, 19 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 647 073 случая заражения коронавирусной инфекцией, 621 186 человек вылечились, 8 683 – скончались, число активных больных составляет 17 204.

За последние сутки в стране проведены 12 445 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 119 861.

(Перевод: Нубар Кулузаде)