Вакцинация - самый эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Сегодня ситуация с коронавирусом в мире вновь ухудшается. В глобальном масштабе фиксируется рекордное число случаев инфицирования, что оказывает влияние и на Азербайджан. Известно, что самым эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса является вакцинация.

Как сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, Азербайджан с первого дня ведет эффективную и систематическую борьбу с пандемией COVID-19.

Депутат отметил, что в результате этой борьбы ситуация с коронавирусом в Азербайджане не такая напряженная, как во всем мире.

«Но чтобы ситуация не ухудшалась, граждане должны ответственно относиться к своему здоровью. Как известно, Азербайджан стал одной из первых стран, где население начали вакцинировать от коронавируса.

Государство, проявляя заботу о здоровье людей, доставило вакцины в Азербайджан, и сегодня у наших граждан есть возможность выбирать между несколькими препаратами.

Также известно, что бустерная доза вакцины значительно повышает иммунитет к коронавирусу. Поэтому считаю, что наши граждане должны более эффективно использовать возможности, созданные государством. Невакцинированные должны пройти вакцинацию, а получившие две дозы вакцины - привиться бустерной дозой, чтобы мы могли победить этот вирус", - сказал Османов.

Как отметил депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев, коронавирус все еще угрожает человечеству.

«В последние дни в разных странах фиксируются и обновляются антирекорды по заболеваемости COVID-19. К примеру, две недели назад число зараженных коронавирусом детей в Москве составляло две тысячи, а сегодня их уже 30 тысяч. То же самое происходит и во Франции, где, насколько мне известно, число инфицированных за сутки приближается к 500 тысячам. Это означает, что штамм "омикрон" распространяется быстрее всех существующих разновидностей коронавируса. В этом случае каждый должен взять на себя ответственность и бороться с коронавирусной инфекцией. Основная составляющая этой ответственности заключается в том, чтобы получить бустерную дозу вакцины.

Ранее в наших больницах и других медучреждениях люди стояли в очереди на вакцинацию. Почему? Потому что на невакцинированных распространялись определенные ограничения. Как вы знаете, после 15 февраля срок действия COVID-паспортов будет составлять шесть месяцев. Спустя шесть месяцев после получения второй дозы вакцины COVID-паспорт утратит силу. Чтобы этого не произошло, граждане должны получить бустерную дозу. Поэтому я рекомендую всем уже сегодня привиться третьей дозой вакцины от коронавируса. Не нужно ждать февраля. В противном случае в медучреждениях вновь будут очереди на вакцинацию", - сказал Мусаев.

Он отметил, что Азербайджанское государство и правительство предпринимают все возможные шаги для здоровья своих граждан.

«В Азербайджане есть достаточный запас вакцины. Все организовано на высшем уровне. Гражданам достаточно проявить активность в этом вопросе, услышать призыв государства, вовремя пройти вакцинацию, получить бустерную дозу препарата», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)