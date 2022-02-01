В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение правил эксплуатации газового оборудования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение правил эксплуатации газовых приборов и газовых линий, дымоходов и вентиляции.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, за нарушение правил эксплуатации газовых приборов и газовых линий, дымоходов и вентиляции физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 2 500 до 3 000 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)