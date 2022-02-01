В январе при попытке пересечения госграницы по поддельным документам задержаны 32 человека - ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе в рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией при попытке незаконного пересечения государственной границы по поддельным документам в 29 случаях были задержаны 32 человека.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

Согласно информации, 25 из них были гражданами АР, 7 - Турции.

За отчетный период на пропускных пунктах госграницы были задержаны и переданы в соответствующие органы 218 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами. Вместе с тем был предотвращен выезд 265 лиц, которым было запрещено покидать страну, и въезд 11 лиц, которым был запрещен въезд в Азербайджан.

По трем случаям грубых нарушений режима на пропускных пунктах госграницы были задержаны и переданы соответствующим органам три человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)