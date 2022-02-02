В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В сборной Азербайджана по футболу до 18 лет выявлено массовое заражение коронавирусом.
Как сообщает Trend, он был обнаружен у шести футболистов, одного тренера и администратора.
Заразившиеся футболисты: Адам Топалов, Гамзали Микаилов, Эшгин Ахмедов, Гаджиали Ширалиев, Мурад Мамедов, Санан Агаларов, тренер Аслан Каримов и администратор Эхтирам Аббасов.
В связи с этим сборы и поездка команды были отменены.
Отметим, что азербайджанская сборная U-18 должна была принять участие в международном турнире, который пройдет в Минске с 3 по 14 февраля.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Equinor видит прекрасные перспективы Азербайджана как источника нефти и газа мирового класса – исполнительный вице-президент (Интервью) (ВИДЕО)
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю нашей молодежи удачи на пути будущего прогресса нашей страны! (ФОТО)
Equinor видит прекрасные перспективы Азербайджана как источника нефти и газа мирового класса – исполнительный вице-президент (Интервью) (ВИДЕО)
За последние 30 лет азербайджано-американские отношения были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Высоко оцениваю сотрудничество с Азербайджаном в сфере гимнастики - вице-президент Федерации гимнастики Португалии
Министр обороны Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре (ФОТО)
В январе при попытке пересечения госграницы по поддельным документам задержаны 32 человека - ГПС Азербайджана (ФОТО)
Тест на определение штамма "омикрон" не имеет клинического значения для лечения COVID-19 - Официально