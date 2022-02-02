На освобожденных территориях Азербайджана планируются мероприятия по восстановлению флоры и фауны - начальник Госслужбы

БАКУ /Trend/ - Планируется проведение мероприятий по восстановлению флоры и фауны на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сообщил в среду начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев, отвечая на вопрос Trend.

По его словам, идет процесс очистки освобожденных земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"В настоящее время есть некоторые трудности с реинтродукцией животных на эти территории. Этот процесс можно будет осуществить после очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал Алиев.

Он также сообщил, что у Азербайджана есть опыт реинтродукции газелей.

"После обеспечения полной безопасности мы сможем применить этот опыт в Карабахе. Мы будем переселять сюда животных, для которых этот регион является характерной зоной обитания. При этом инвазивные виды сюда допускаться не будут. В планах также есть расширение в будущем популяции местных видов животных", - сказал Алиев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)