В Азербайджане разрабатывается план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается стратегический план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты населения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал зампредседателя правления Национальной обсерватории Вугар Гасанов.

Он отметил, что в ближайшее время план развития будет представлен министру труда и социальной защиты населения Сахилю Бабаеву.

"Среди целей превращение Национальной обсерватории в мозговой центр, создание учебно-образовательной платформы, правильное использование кадрового потенциала и т.д.", - сказал Гасанов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)