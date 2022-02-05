Нельзя снимать ограничения во время роста уровня инфицирования COVID-19 - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Недавно в некоторых европейских странах был снят ряд ограничений по коронавирусу по причине того, что 80-90 процентов населения этих государств вакцинировано.

Об этом сказал Trend азербайджанский врач-инфекционист Васиф Алиев.

По его словам, несмотря на высокие показатели вакцинации в Азербайджане, было бы неправильно снимать ограничения во время роста уровня инфицирования COVID-19.

"Несмотря на ежедневный рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане, ситуация в больницах стабильная. Это свидетельствует о том, что большая часть больных лечится дома. COVID-19 протекает у них в бессимптомной форме, и редко возникают осложнения в виде пневмонии.

После того как пик заболеваемости будет пройден, число случаев заражения пойдет на спад и эпидемиологическая ситуация будет тщательно проанализирована, можно будет подумать о снятии ограничений по COVID-19", - сказал Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)