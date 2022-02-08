На освобожденных территориях Азербайджана продолжается строительство 6 модульных больниц

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана продолжается процесс строительства шести больниц модульного типа.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник глава департамента стратегического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Араз Насиров на мероприятии "Финансирование ОМС, информационные технологии и платежные системы".

Он отметил, что в Шуше уже завершено строительство больницы модульного типа.

"В настоящее время продолжается процесс строительства больниц модульного типа в Агдаме, Джебраиле, Кяльбаджаре, Зангилане и Губадлы. В каждом из этих районов в будущем появятся крупные больницы", - отметил Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)