В Азербайджане ожидается повышение размера пенсии по возрасту - ГФСЗ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прогнозируется повышение среднемесячной суммы пенсии по возрасту до 385 манатов.

Об этом сказал во вторник председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев, сообщает Trend.

По его словам, ожидается, что после индексации и повышения пенсий среднемесячный размер пенсии по выслуге лет достигнет 360 манатов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)