В Азербайджане ожидается повышение размера пенсии по возрасту - ГФСЗ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прогнозируется повышение среднемесячной суммы пенсии по возрасту до 385 манатов.
Об этом сказал во вторник председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев, сообщает Trend.
По его словам, ожидается, что после индексации и повышения пенсий среднемесячный размер пенсии по выслуге лет достигнет 360 манатов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)
Художница из Азербайджана удостоена международной премии Леонардо да Винчи в столице Великого Ренессанса (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330-киловольтной подстанции «Яшма» (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны - Севиль Микаилова (ФОТО)
Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США
Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО)
Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны - Токаев
НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив)
Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов бассейна реки Кура
Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО)
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову (ФОТО)