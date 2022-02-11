В Азербайджане начнется процесс выплаты единовременных пособий инвалидам первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время начнется процесс выплаты единовременных пособий инвалидам первой Карабахской войны.

Как сообщает Trend, об этом говорилось на заседании коллегии в министерстве труда и социальной защиты населения.

На заседании также была обсуждена подготовка к выплате единовременных пособий гражданам, ставшим инвалидами при защите территориальной целостности Азербайджана в период прохождения военной службы в 1991-1997 годах, и членам семей тех из них, кто уже скончался. Было отмечено, что выплата этих пособий начнется в ближайшее время.

Также были обсуждены итоги деятельности в 2021 году входящих в структуру министерства ведомств и предстоящие задачи.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)