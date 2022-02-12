Билеты на ответный матч «Карабах» – «Марсель» поступят в продажу 13 февраля

Общество 12 февраля 2022 23:15 (UTC+04:00)
Билеты на ответный матч «Карабах» – «Марсель» поступят в продажу 13 февраля

БАКУ /Trend/ - Билеты на ответный матч между «Карабахом» и французским «Марселем» в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА поступят в продажу 13 февраля.

Как сообщает Trend, об этом говорится на официальном сайте агдамского клуба.

Согласно информации, цена билетов в кассах составят 5, 15, 40, 75 и 100 манатов соответственно.

Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона с 11:00 до 21:00, в фан-шопе ФК «Карабах» на Парк Бульвар с 11:00 до 20:00, в торговых центрах "28 Mall" и "Gənclik Mall" с 10:00 до 22:00.

При этом в торговых точках Iticket.az и сайте iticket.az будут организованы онлайн-продажи билетов.

Отметим, что встреча начнется в 21:45.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
&quot;Челси&quot; впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
"Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине
ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине
&quot;Наполи&quot; сыграл вничью с &quot;Интером&quot; в матче чемпионата Италии по футболу
"Наполи" сыграл вничью с "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу Спорт 23:26
Билеты на ответный матч «Карабах» – «Марсель» поступят в продажу 13 февраля Общество 23:15
ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине Европа 23:14
"Наполи" сыграл вничью с "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 23:04
Зеленский и Макрон обсудили безопасность и активизацию переговоров "нормандской четверки" Другие страны 22:39
В Грузии в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 18 человек Грузия 22:15
Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые и серебряные медали на открытом европейском турнире Общество 22:11
Байден и Путин провели телефонный разговор (Обновлено) США 21:55
Казахстан и Россия прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации Казахстан 21:34
Онлайн-кинотеатр Okko на вашем смартфоне с Azercell! ИКТ 21:28
Определились финалисты Кубка мира по прыжкам на батуте среди мужских и женских синхронных пар Общество 21:13
Гражданам Турции рекомендовано не посещать восточные районы Украины - МИД Турция 20:38
Изменения в правилах батутной гимнастики пойдут на пользу спортсменам – российская участница Кубка мира в Баку Общество 20:31
Достигнута рекордная добыча нефти в Иране Иран 20:30
В Азербайджан мы всегда приезжаем с большим удовольствием – гимнаст из Казахстана Общество 20:08
Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку организован очень профессионально - член Технического комитета FIG Общество 19:36
Ставка НДС на ряд продовольственных товаров в Турции снижена до 1% - Эрдоган Турция 19:35
Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины Европа 19:31
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19:03
В Азербайджане выявлено еще 5 948 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 060 человек Общество 18:53
Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО) Общество 18:44
Гусейн Алиев может стать первым азербайджанским бойцом, подписавшим контракт с UFC (ФОТО) Общество 18:40
На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалистки в индивидуальной программе среди женщин Общество 18:20
В Грузии за сутки выявлено более 20 тыс. новых случаев коронавируса Грузия 18:19
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 17:34
Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова вышла в финал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО) Общество 17:16
Американский гимнаст остался доволен своим выступлением на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку Общество 17:14
Шахин Мустафаев провел встречу в видеоформате с министром дорог и градостроительства Ирана (ФОТО) Экономика 16:48
В Баку продолжаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 16:47
Определились гимнасты, прошедшие в полуфинал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Общество 16:33
Туркменистан продемонстрировал рост во многих отраслях в 2021 году Бизнес 16:04
В Баку представлена музыка для успешных и добрых людей (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:02
Грузинская компания закупит оборудование для лаборатории Тендеры 15:53
В азербайджанской армии повышается профессионализм коммандо (ВИДЕО) Общество 15:33
Очень рад возможности быть участником Кубка мира в Баку – гимнаст из Португалии Общество 15:26
Завтра на дорогах в горных районах Азербайджана возможен гололед Общество 15:16
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 15:03
Туркменистан планирует закупить в России грузовые ж/д вагоны Бизнес 14:59
Аргументы Армении в Международном суде ООН могут обернуться против нее - National Interest Политика 14:54
Туркменский госконцерн объявил тендер на выбор подрядчика для пусконаладочных работ Тендеры 14:53
Полиция Парижа начала пресекать акцию автомобилистов против санитарных ограничений Европа 14:25
ЦБ Азербайджана и Финофис Турции подпишут меморандум Экономика 14:24
В России за сутки выздоровели после ковида 112 658 человек Россия 14:18
Блинкен планирует провести телефонный разговор с Лавровым США 14:16
Россия увеличит число авиарейсов в Венгрию, Германию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку Россия 14:12
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении Шушинской декларации Политика 14:03
В Азербайджане чувствую себя как дома – турецкий гимнаст Общество 14:02
Завтра в Баку будет ветрено Общество 13:35
Со второго полугодия 2022 г. инфляция пойдет на спад – Центробанк Азербайджана Экономика 13:20
Ожидаем от Сельджан Магсудовой достойного выступления - генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде Общество 13:17
В Азербайджане завершается разработка антиинфляционной программы - Эльман Рустамов Экономика 13:07
В Туркменистане определены ключевые задачи развития экономики Финансы 13:05
На Большом базаре в Тегеране произошел пожар (ВИДЕО) Общество 13:01
В Грузии обнародован рост импорта автотранспортом за год Грузия 12:55
Китай поддерживает Азербайджан в свете будущей деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения Политика 12:48
Спектакль о героях Карабахской войны вызвал большой интерес в Иране (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:12
Азербайджанская электронная подпись устойчива к кибератакам - замминистра ИКТ 12:02
МВФ ведет успешные переговоры о новой программе для Грузии - постпред Грузия 11:55
Узбекистан и Казахстан обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере транспорта Узбекистан 11:51
Азербайджан нацелен на создание современного инновационного пространства - замминистра ИКТ 11:40
В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 11:32
В Москве издана книга Джавида Алакбарли "Чай Высоцкого" - повесть в честь 200-летия Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) Культура 11:32
В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 11:26
Оргкомитет Кубка мира по прыжкам на батуте и все волонтеры упорно работали над подготовкой этих соревнований на самом высоком уровне – FIG Политика 11:12
Благодарю Первого вице-президента Азербайджана, Президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву за особое внимание, уделяемое развитию спорта - Мариана Василева Общество 11:10
В Туркменистане определены приоритеты развития ТЭК в 2022 г. Энергетика 11:07
В России появится новая особая экономическая зона Россия 11:01
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 11:00
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:47
Обзор ключевых событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10:45
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку стройматериалов Тендеры 10:35
Регион востока Грузии ожидает крупные инвестиции для строительства солнечной электростанции Энергетика 10:33
В Туркменистане подготовят нацпрограмму преобразования социально-бытовых условий населения Бизнес 10:16
Назван объем поставок авиатоплива SOCAR в Украину Энергетика 10:14
Иран впервые за три года увеличил экспорт нефти до 1 млн баррелей в сутки Экономика 10:08
Иран вошел в топ-15 стран по числу приезжих в Грузию в январе 2022 г. Грузия 10:03
Казахстанская нефтедобывающая компания объявила тендер на аренду автомобилей Тендеры 10:03
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву сегодня организуются рейсы в Агдам и Шушу, а завтра мы уже будем встречать там в своих домах гостей – народный артист Рамиз Гулиев Политика 09:57
Латвийская компания профинансирует реализацию стартапов в Узбекистане Узбекистан 09:42
FIA представила обновленное расписание уик-эндов "Формулы-1" в сезоне-2022 Транспорт 09:42
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 81 новый случай, 4 летальных исхода Кыргызстан 09:37
На Олимпиаде в Пекине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом В мире 08:58
Франция продолжит оказывать поддержку электроэнергетическому сектору Грузии (Эксклюзив) Грузия 08:30
В Германии назвали ключ к разрешению разногласий между НАТО и Россией В мире 08:14
В Китае разрешили импорт лекарства компании Pfizer от коронавируса Другие страны 07:48
Швеция отказалась от вступления в НАТО Европа 07:16
Белый дом сообщил, что беседа Байдена и Путина состоится в субботу США 06:43
Телескоп James Webb передал на Землю первые после своего запуска снимки В мире 06:11
В США отложили применение детской вакцины против COVID-19 из-за дефицита данных США 05:33
В Канаде суд постановил прекратить блокаду моста грузовиками на границе с США Другие страны 04:58
В Японии четыре человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике Другие страны 04:23
Оппозиция в Словакии потребовала референдума по вопросу отмены военного договора с США Европа 03:46
В Австрии прошли масштабные антиковидные протесты Европа 03:10
Посетившая Женеву делегация талибов призвала оказать гуманитарную помощь афганцам В мире 02:33
Кремль анонсировал разговор Путина и Макрона 12 февраля Россия 01:56
Гурбангулы Бердымухаммедов заявил, что намерен "дать дорогу молодым руководителям" Туркменистан 01:27
Пентагон заявил, что США приняли решение об отправке еще 3 тыс. военных в Польшу США 00:58
Успешная социальная политика в Азербайджане позволила укрепить систему соцобеспечения - министр Экономика 00:36
В СЭЗ "Астана" назвали стоимость произведенных в 2021 г. товаров Экономика 00:14
«Росатом» о планах строительства атомной станции в Кыргызстане Энергетика 11 февраля 23:51
Все новости