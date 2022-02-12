Билеты на ответный матч «Карабах» – «Марсель» поступят в продажу 13 февраля
БАКУ /Trend/ - Билеты на ответный матч между «Карабахом» и французским «Марселем» в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА поступят в продажу 13 февраля.
Как сообщает Trend, об этом говорится на официальном сайте агдамского клуба.
Согласно информации, цена билетов в кассах составят 5, 15, 40, 75 и 100 манатов соответственно.
Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона с 11:00 до 21:00, в фан-шопе ФК «Карабах» на Парк Бульвар с 11:00 до 20:00, в торговых центрах "28 Mall" и "Gənclik Mall" с 10:00 до 22:00.
При этом в торговых точках Iticket.az и сайте iticket.az будут организованы онлайн-продажи билетов.
Отметим, что встреча начнется в 21:45.
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