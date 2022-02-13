Плодотворно работала, чтобы завоевать медаль – серебряная призерка Кубка мира, азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова

БАКУ /Trend/ - Много и плодотворно работала, чтобы завоевать медаль Кубка мира по прыжкам на батуте, сказала в воскресенье Trend азербайджанская гимнастка, серебряная призерка соревнований Сельджан Магсудова.

"Упорно готовилась к соревнованиям, тренировки проходили плодотворно, что сказалось на результате выступления. Очень рада завоеванной медали. Буду продолжать работать, готовиться к следующим соревнованиям", - отметила она.

По словам Магсудовой, изменения правил в батутной гимнастике сказываются положительно на выступлении спортсменов.

"Думаю, хорошо, что в правила батутной гимнастике внесены изменения. Психологически стало легче выступать, ведь ты знаешь, что есть вторая попытка, поэтому комбинацию выполняешь спокойно, без волнения", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)