По «Тертерскому делу» продолжаются активные следственные мероприятия – Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - По «Тертерскому делу» продолжаются активные следственные мероприятия.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

«Принимаются меры по привлечению к ответственности всех виновных. Потерпевшими по уголовному делу признаны 296 человек. Установлено, что 178 из них были подвергнуты пыткам.

В отношении четырех человек избрана мера пресечения в виде ареста», - сказал Авазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)