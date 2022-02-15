Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток

БАКУ /Trend/ - Начальник секретариата президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Эльдар Амиров, являющийся родственником Рамиза Мехтиева, арестован на 30 суток.

Как сообщает Trend, Амиров задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда он приговорен к 30 суткам ареста.

Сообщается, что на Амирова поступило множество жалоб, в которых говорится, что он устраивал людей на работу за деньги.

Не исключено, что будут выявлены и другие противоправные действия Амирова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)