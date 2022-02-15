В Азербайджане завершена выплата пенсий за февраль

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выплачены пенсии за февраль.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.

10 февраля были выплачены пенсии в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Отметим, что надбавка к пенсии за январь была выплачена вместе с февральской пенсией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)