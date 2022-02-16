Хотела бы, чтобы в Испании был такой же гимнастический центр, как в Азербайджане - Полина Березина

БАКУ /Trend/ - Хотела бы, чтобы в Испании был такой же гимнастический центр, как в Азербайджане.

Об этом сказала участница сборной Испании по художественной гимнастике Полина Березина, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Рассказывая об участии в учебно-тренировочных сборах, проводимых в Баку в Национальной арене гимнастики, Березина отметила, что в Азербайджан она прибыла со своим тренером и еще одной юной гимнасткой.

"Наша задача - приобрести опыт, поработать с профессионалами, поучиться у лучших гимнасток Азербайджана. Мне нравится тренироваться здесь. За несколько дней тренировок получила достаточно новой информации. Надеюсь, что этот опыт поможет мне в спорте, в жизни и в достижении поставленных целей", - сказала гимнастка.

Березина отметила, что в Азербайджане регулярно проводятся Кубки мира, и последние 3-4 года она почти во всех из них принимала участие.

По словам спортсменки, условия для тренировок в Баку созданы безупречные.

"Здесь много тренировочных ковров. Тренеры, профессиональные хореографы, физиотерапевты - все работают как одна большая команда. И все это в таких прекрасных условиях. Очень хотела бы, чтобы у нас в Испании был центр, похожий на этот", - подчеркнула Березина.

Гимнастка также рассказала о тренировках за период пандемии.

"В 2020 году в связи с пандемией коронавируса нам пришлось остаться дома на три месяца, потому что все было закрыто. Тренироваться в таких непростых условиях было сложно. Но ввиду того, что предстояли отборочные соревнования на Олимпийские игры, я нашла в себе силы продолжать тренироваться. Как только мы вышли из карантина, началось стремительное движение, ведь у меня были цели и планы. Могу сказать, что эти три месяца дали нам время подумать о наших мечтах и задачах, о том, действительно ли мы хотим заниматься спортом", - сказала Березина.

По словам грации, ее основные планы на будущее – хорошо подготовиться к предстоящим соревнованиям.

"В следующем году будут проведены отборочные этапы на Олимпийские игры в Париже. И очень хотелось бы завоевать лицензию для Испании", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева)