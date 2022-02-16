В Азербайджане обнародована статистика браков, заключенных в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 56 314 браков и 17 191 развод.

Об этом сообщили Trend в Госкомстате.

По данным ведомства, коэффициент заключенных браков на 1 000 человек составил 5,6, а коэффициент разводов - 1,7.

(Автор: Эльчин Мехтиев Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)