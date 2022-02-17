Экс-начальник финансовой службы ВВС Азербайджана обвиняется в хищении более 1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении бывшего начальника финансовой службы ВВС Азербайджана полковника Джалала Кязымова в связи с выявленными финансовыми нарушениями в министерстве обороны.

Как сообщает Trend, на заседании суда под председательством судьи Джамала Рамазанова в отношении Кязымова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Кязымов обвиняется в хищении более одного миллиона манатов.

Отметим, что несколько дней назад были задержаны начальник Финансового управления министерства полковник Рафаэль Халилов, начальник Финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, начальник финансового отдела одной из воинских частей Фарахим Саркаров и офицер Финансового управления Вюсал Ализаде. Бакинский военный суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)