Армяне предприняли очередной провокационный шаг в матче "Марсель" - "Карабах"
БАКУ /Trend/ - Армяне предприняли очередной провокационный шаг в матче Лиги конференций УЕФА между «Марселем» и «Карабахом».
Как сообщает Trend, группа болельщиков на стадионе развернула флаг Армении во время матча.
Отметим, что ФК «Карабах» обратился в УЕФА и ФК «Марсель» по поводу возможной армянской провокации. УЕФА назначил еще одного человека, ответственного за безопасность.
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