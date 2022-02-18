Армяне предприняли очередной провокационный шаг в матче "Марсель" - "Карабах"

БАКУ /Trend/ - Армяне предприняли очередной провокационный шаг в матче Лиги конференций УЕФА между «Марселем» и «Карабахом».

Как сообщает Trend, группа болельщиков на стадионе развернула флаг Армении во время матча.

Отметим, что ФК «Карабах» обратился в УЕФА и ФК «Марсель» по поводу возможной армянской провокации. УЕФА назначил еще одного человека, ответственного за безопасность.