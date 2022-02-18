Лига конференций УЕФА: «Карабах» в гостях сыграл с «Марселем»
БАКУ /Trend/ - Французский клуб «Марсель» дома одержал победу над азербайджанским клубом «Карабах» в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА, сообщает Trend.
Встреча проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 3:1.
На 41-й минуте матча нападающий хозяев поля Аркадиуш Милик открыл счет. Спустя всего три минуты Милик снова отличился и оформил дубль.
Однако футболисты агдамского клуба сумели отыграть один мяч, отличился Кади Борджеш (85-я минута). Всего через семь минут Димитри Пайе поставил точку в игре - 3:1.
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