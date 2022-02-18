Новый международный проект для азербайджанских стартапов

Общество 18 февраля 2022 16:28 (UTC+04:00)
Новый международный проект для азербайджанских стартапов

Лучшие прорывные молодые команды, стартапы и компании из Азербайджана теперь могут появиться на международных инвестиционных площадках, таких как Варшава, Прага, Будапешт и Братислава. Все это благодаря V4-Azerbaijan Tech Bridge, новой полуторалетней программе обучения новаторов с глобальными амбициями и знакомства их с передовыми партнерами из ЕС: акселераторами, венчурными фондами, бизнес-ангелами.

Целью проекта V4-Azerbaijan Tech Bridge является установление и расширение сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций путем связывания участников стартап-экосистемы из ЕС (инновационные центры, частные инвесторы, венчурный капитал, фонды и корпорации) с потенциалом азербайджанских стартапов и новаторов.

Проект создаст новую платформу нетворкинга между партнерами из Вышеградской группы (инвесторы, акселераторы, ангелы, менторы и т.д.) с одной стороны, и стартапами и инноваторами из Азербайджана с другой. Проект предусматривает серию встреч, обучение, программу повышения квалификации, демо-дни, нетворкинг, пост-акселерацию и, наконец, V4-Azerbaijan Startup Summit в Баку в 2023 году. Проект будет состоять из 8 региональных онлайн-глав в ведущих технологических городах V4, с целью продвижения этих 8 городов и всей экосистемы V4 с точки зрения возможностей для молодых инновационных талантов из Азербайджана. 20 самых перспективных азербайджанских стартап-команд будут приглашены на онлайн-полуфинал в Гяндже, чтобы жюри могло выбрать 10 лучших стартапов для саммита стартапов в Баку (2023).

Проект был инициирован Посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) Фонда. Инициатива будет реализована Консорциумом из 4 партнеров V4: Startup Hub Poland Foundation (Польша, руководитель проекта), AI Startup Incubator (Чехия), CEU iLab (Венгрия), CIVITTA (Словакия) в сотрудничестве с IdealHub Innovation and Technology Center из Азербайджана.

Проект пользуется поддержкой Посольств всех Вышеградских стран в Баку: Посольства Чешской Республики, Посольства Венгрии, Посольства Польши и Посольства Словакии.

Почему Польша и Вышеградский регион?

«Центрально-Восточная Европа — один из самых быстрорастущих регионов ЕС с большим потенциалом. Как участник проекта V4, я смогла своими глазами увидеть процветающую экосистему стартапов. Эти страны предоставляют как захватывающие возможности, в том числе акселерационные программы, наставничество, венчурное финансирование для стартапов на ранних стадиях, так и советы успешных предпринимателей, поскольку у них было несколько крупных выходов стартап-компаний». — говорит Саня Кумари, стартапер, путешествующий между Азербайджаном и США.Как это работает?

До 28 февраля прорывные азербайджанские стартапы могут подать заявку на веб-сайте проекта (startuphub.pl/V4-azerbaijan/), чтобы присоединиться к первой главе этого совершенно нового формата, организованного Startup Hub Poland в Варшаве. 10 выбранных команд примут участие в двухдневном коротком онлайн bootcamp (10 и 11 марта), который завершится DemoDay ​​7 апреля. Победитель будет включен в шорт-лист для участия в большом саммите в Баку в июне 2023 года под названием V4-Azerbaijan Startup Summit.

«Начиная с Варшавы, Вышеградский регион примет 8 подобных глав вместе. В самом динамичном технополисе в Чешской Республике, Венгрии, Словакии и Польше и самом быстрорастущем регионе стартапов в Европейском Союзе. Я не вижу причин, по которым Азербайджан не должен извлечь выгоду из этого», — говорит Мацей Садовски, генеральный директор Startup Hub Poland.

V4-Azerbaijan Tech Bridge, помимо 8 онлайн-глав (каждый раз 10 разных азербайджанских стартапов; всего 80), полных умелых семинаров и нетворкинга, содержит два мероприятия в Азербайджане. Онлайн-полуфинал для 20 самых мотивированных стартапов в Гяндже в мае 2023 года и финал в Баку под названием V4-Azerbaijan Startup Summit для 10 лучших команд. Организаторы пригласят в Баку несколько венчурных фондов из западной инвестиционной гемосферы, чтобы отпраздновать и инвестировать в самые успешные азербайджанские стартапы.

«Четыре ведущие стартап-организации из Вышеградской группы помогут азербайджанским коллегам безупречно выйти на сцену. Этот широкий международный проект призван обучить всех, но выделить лучших. Европейские инвесторы только сейчас открывают для себя Азербайджан. Этот проект - способ представить им эту страну как демонстрацию лучших бизнес-концепций, которые ждут поддержки, чтобы стать глобальными игроками. С другой стороны, этот проект будет продвигать стартап-экосистемы стран Вышеградской группы как удобное место для запуска и развития инновационных проектов, предложенных талантливыми азербайджанскими командамиы». - сказал посол Республики Польша в Азербайджане Рафал Поборски.

«Рядом с самыми богатыми центрами Европы появляется технологический и инвестиционный регион, привлекающий величайшие технологические таланты из-за рубежа своей открытостью, инфраструктурой, глобальными отношениями и инвестиционными возможностями. Это Вышеградский регион, необходимое следующее место для каждого инвестора и хороших стартапов», — говорит Катажина Сконечна, программный директор I SHP. «Сейчас в Центральной и Восточной Европе есть чем, когда взоры венчурных фондов устремлены на Польшу и ее соседей». - заключает Катажина.

Проект начинается в Варшаве с boot camp для первых 10 стартапов, запланированного на 10 марта в 12:00 по центральноевропейскому времени. Но открытый конкурс проектов заканчивается в полночь 28 февраля (по варшавскому времени).

Все азербайджанские стартапы, заинтересованные в инвестициях, и деловые партнеры из ЕС должны зарегистрироваться используя эту ссылку.

Партнеры, сообщества, инвесторы, СМИ и все другие заинтересованные стороны в Азербайджане могут связаться с организаторами, используя эту ссылку.

Важные даты:

  • 28 февраля 2022 г., 23:59 по варшавскому времени (CET) - крайний срок приема азербайджанских стартапов на первую "варшавскую" главу.
  • 7 марта 2022 г. - ожидаемый отбор 10 отобранных стартапов в первую варшавскую главу.
  • 10 марта, 11 марта 2022 г. - двухдневный онлайн boot camp для первых 10 стартапов (первая варшавская глава)
  • 7 апреля 2022 г. - онлайн DemoDay для 10 стартапов (первая варшавская глава)
  • Апрель 2022 г. к марту 2023 г. - 7 местных глав для оставшихся 70 стартапов (по 10 стартапов на главу)
  • Май 2023 - Полуфинал для 20 стартапов в Гяндже (онлайн)
  • Июнь 2023 г. - V4 Azerbaijan Startup Summit в Баку с демонстрационным днем ​​10 лучших из лучших стартапов.

Подробнее читайте на сайте проекта: startuphub.pl/V4-azerbaijan/

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