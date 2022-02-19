Назначен врио главы аппарата ИВ Баку
БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти (ИВ) города Баку Эльдар Азизов назначил Аяза Имамалиева временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ИВ.
Об этом сообщили в Исполнительной власти столицы в ответ на запрос Trend.
Отметим, что вчера Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльгина Ширин оглу Габибуллаева главой ИВ Наримановского района города Баку. До назначения на эту должность Габибуллаев работал руководителем аппарата ИВ столицы.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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