Назначен врио главы аппарата ИВ Баку

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти (ИВ) города Баку Эльдар Азизов назначил Аяза Имамалиева временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ИВ.

Об этом сообщили в Исполнительной власти столицы в ответ на запрос Trend.

Отметим, что вчера Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльгина Ширин оглу Габибуллаева главой ИВ Наримановского района города Баку. До назначения на эту должность Габибуллаев работал руководителем аппарата ИВ столицы.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)