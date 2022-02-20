Продажа билетов на ответный матч «Карабах» – «Марсель» приостановлена
БАКУ /Trend/ - Приостановлена продажа билетов на ответный матч между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и французским «Марселем» в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе агдамского клуба.
В клубе сообщили, что билеты снова поступят в продажу завтра, 21 февраля, с 11:00.
Отметим, что встреча, которая состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 21:45.
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