МВД о расследовании по факту убийства женщины и двух ее детей в Баку

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана проводит служебную проверку по факту убийства 20 февраля женщины и двух ее малолетних детей в Низаминском районе Баку.

Об этом сообщил глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов в ответ на запрос Trend.

По его словам, помимо расследования, проводимого прокуратурой по факту убийства, МВД проводит служебную проверку.

Установлен и задержан Ахад Алиев, подозреваемый в убийстве. МВД также проводит служебную проверку в связи с данным убийством. Если в ходе проверки будет выявлено бездействие или халатность сотрудников полиции, министерство незамедлительно примет соответствующие меры, сказал Захидов.

Отметим, что накануне в Баку было совершено убийство Гюльнар Гарахановой (1983 года рождения) и ее детей - Ламии Гараханлы (2008 года рождения) и Ахада Алиева (2011 года рождения). Подозреваемый в убийстве Атахан Гараханлы (1981 года рождения) был задержан полицией в результате оперативно-розыскных мероприятий.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)