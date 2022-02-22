В Азербайджане понизился показатель уровня воды в реках

БАКУ /Trend/ - В настоящее время температура воздуха в Азербайджане на 3,3 градуса выше нормы, что более характерно для первой недели марта, чем для февраля.

Как сообщает Trend, об этом сказала руководитель Национальной гидрометслужбы Умайра Тагиева.

По ее словам, в прошлом году 22 февраля температура воздуха была в пределах климатической нормы, в текущем же году в некоторых регионах она возросла до 17 градусов.

Глава Национальной гидрометслужбы отметила, что этот период года обычно характеризуется туманной и дождливой погодой в регионах, однако в нынешнем году осадков не было. В связи с этим понизился на 30% по сравнению с нормой показатель уровня воды в реках.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)