В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО)

Общество 23 февраля 2022 18:43 (UTC+04:00)
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО)

22 февраля в ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие». Наряду с ГТК в мероприятии, посвященном годовщине создания Санитарно-карантинной службы при Управлении медицинской службы ГТК, приняли участие представители государственных органов, а также Всемирной организации здравоохранения.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного Таможенного Комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов сказал, что в период пандемии Президентом Ильхамом Алиевым были приняты особые меры для защиты здоровья людей, предотвращения распространения вируса и обеспечения устойчивости торговли и цепочки поставок. Государственный Таможенный Комитет также успешно реализовал поставленные в этом направлении задачи, в частности, лечение лиц, инфицированных вирусом COVID-19 в Центральном Таможенном Госпитале, эффективную организацию санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах таможенного контроля и усиление взаимодействия с государственными органами, ответственными за данное направление, безопасную перевозку грузов, а также предпринял важные шаги для обеспечении безопасного движения транспортных средств. Также было отмечено, что в результате принятых мер в период пандемии наблюдалось увеличение объемов импортно-экспортных операций и транзитных перевозок. Заместитель Председателя Комитета особенно подчеркнул важность создания Санитарно-карантинной службы при Управлении медицинской службы, а также роли этой новой службы в организации санитарного контроля на государственной границе.

Как сообщил начальник управления медицинской службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов, охрана здоровья населения находится под постоянным контролем руководства страны. Отмечено, что одним из вопросов в этом направлении является строгий контроль за эпидемиологической стабильностью на государственной границе. Джейхун Мамедов подчеркнул, что Санитарно-карантинная служба сыграла важную роль в усилении санитарно-карантинных мер на государственной границе и предупреждении опасных заболеваний на пограничных пунктах пропуска.

Глава представительства Всемирной Организации Здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманчи, заместитель председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов Закия Мустафаева и начальник отдела стратегического развития TABİB Ягут Гараева также в своих приветственных речах рассказали об организации санитарного контроля на государственной границе и эффективном взаимодействии с Государственным таможенным комитетом.

Затем с докладом на тему «Цели и задачи создания санитарно-карантинной службы ГТК» выступил модератор данного мероприятия, заместитель начальника управления медицинской службы ГТК Шахлар Миргасым. В своем выступлении он проинформировал участников о деятельности Санитарно-карантинной службы.

Затем участниками круглого стола были прослушаны доклады по организации санитарного контроля на государственной границе, межведомственному взаимодействию, выявлению лиц с подозрением на COVID-19 и другим вопросам, по которым выступили специалисты ГТК, Минздрава, ТABİB и ВОЗ.

В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Image
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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