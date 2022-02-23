В Азербайджане выявлены еще 1 979 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 198 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 979 случаев заражения коронавирусом, 7 198 человек вылечились, 27 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 779 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, 749 524 человека вылечились, 9 307 – скончались, число активных больных составляет 20 952.

За последние сутки в стране проведены 10 506 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 511 864.

(Перевод: Нубар Кулузаде)