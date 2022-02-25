В Азербайджане расширяется пакет услуг по ОМС

БАКУ /Trend/ - Пакет услуг по ОМС в Азербайджане будет расширен.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в пятницу председатель Госагентства по ОМС Заур Алиев.

По его словам, пакет ОМС охватывает более 2500 услуг, однако в него не вошли операции на сердце, замена клапанов сердца. Это довольно дорогостоящие операции, в связи с чем предусмотрено включить их в пакет услуг по ОМС.

Председатель Госагентства отметил, что в настоящее время данный вопрос находится на этапе согласования и рассматривается рядом министерств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)