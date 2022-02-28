В Азербайджане подготовят критерии и правила отбора молодежи для обучения в престижных вузах за рубежом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут разработаны критерии и правила отбора молодежи для обучения в престижных зарубежных вузах.

Как сообщает Trend, это предусматривает Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы, утвержденная 28 февраля Президентом Ильхамом Алиевым.

Госпрограмма предусматривает обучение талантливой, умной и перспективной азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах. В связи с этим предпочтение будет отдаваться победителям международных предметных олимпиад, конкурсов и соревнований для обучения на уровне бакалавриата в престижных зарубежных вузах, а также перспективной молодежи, окончившей бакалавриат с высокими результатами и обладающей высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для обучения на уровне магистратуры.

Критерии и правила отбора будут основываться на принципах прозрачности, справедливости и объективности.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)